Para los amantes de los mariscos, los espacios acogedores y el diseño en cada detalle, la creadora de contenido Yuya y el cantante Siddhartha han abierto un restaurante en Guadalajara.

¿Cuál es? Hoy en Menú te contamos todo sobre Parlante, un establecimiento inaugurado por esta pareja que promete ser un punto de comida deliciosa en la ciudad.

El restaurante Parlante destaca por su diseño elegante y platillos como aguachile o tacos de mariscos. Fotos: Instagram @parlanterestaurante

¿Cuál es el menú de Parlante, el restaurante de Yuya y Siddhartha?

Inaugurado el pasado 6 de agosto de 2025, Parlante ya es toda una sensación local. Se trata de un proyecto creado por Mariand Castrejón "Yuya", empresaria mexicana que comenzó su carrera en YouTube, y Siddhartha, músico reconocido por su trayectoria como solista y por haber formado parte de la banda Zoé.

Ambos han juntado su pasión por la comida en una propuesta gastronómica que ha despertado el interés no solo por su fama como fundadores, sino también por sus platillos que son bastante instagrameables.

El menú de Parlante gira en torno a los mariscos, con opciones como el aguachile, presentado por el restaurante como un platillo fresco, sencillo y balanceado, ideal para iniciar la comida o compartir en la mesa.

Otra de sus creaciones llamativas son el taco de chicharrón de pulpo, servido sobre una cama de salsa tártara con ceniza de habanero, cilantro y cebolla encurtida; las croquetas de marlín cremoso, coronadas con láminas de atún aleta azul, mayonesa de ajo, semillas de mostaza en jugo de naranja y un toque de salsa de anguila; o el taco “Mexicoreano”, una fusión de costilla de cerdo dorada por fuera y suave por dentro, laqueada con salsa agridulce.

Además, la carta del restaurante incluye consomé de ostiones, ceviches y camarones, así como una variedad de alimentos clásicos en la cocina tapatía, lo que ha conquistado a los comensales por su variedad y creatividad.

El proyecto gastronómico Parlante destaca por platillos “bonitos” y sabores de calidad. Foto: Instagram @parlanterestaurante

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Parlante?

De diseño acogedor, Parlante ofrece un espacio con un patio amplio, mesas para compartir y una ambientación sobria. El costo promedio de consumo va de los $500 a los $850 por persona, considerando entradas, platos fuertes, bebidas y postre.

Pero en la visita hay un atractivo adicional: Fondo de Botella. Dicho bar - que es un proyecto hermano del restaurante de Yuya y Siddhartha- ofrece un ambiente relajado, bohemio y nocturno, donde se sirven cervezas de barril y cocteles con música en vivo.

El acceso es libre, pero sujeto a la disponibilidad.

En Parlante, los visitantes disfrutan mariscos, tacos y un ambiente bohemio. Foto: Instagram @parlanterestaurante

¿Dónde se encuentra Parlante y Fondo de Botella?

Tanto el restaurante como el bar de Yuya y Siddhartha se encuentran en el mismo complejo, cuya dirección es Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, Colonia Americana de Guadalajara, Jalisco.

¿Quieres visitarlo? Entonces debes saber que el restaurante permanece cerrado los lunes, pero su horario de servicio es de martes a sábado de 14:00 a 02:00 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Para vivir la experiencia de Parlante, es indispensable realizar reservación a través de su sitio oficial o en los enlaces que ambos famosos tienen en sus perfiles de Instagram (@yuya y @iamsiddhartha).

Sin duda, los fans de la pareja encontrarán una mezcla de sabores únicos aquí y, al mismo tiempo, conocerán un pedacito más de su talento y creatividad.

Ubicado en la Colonia Americana, Parlante restaurante ofrece cocina innovadora y coctelería especial. Fotos: Instagram @parlanterestaurante

