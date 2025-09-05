Cuando se trata de la Noche Mexicana, todo el mundo pierde la cabeza pensando en la comida; sin embargo, muchos pasan por alto una cosa dulce, y no, no estamos hablando del postre.

Hoy en Menú, te recomendamos algunos dulces típicos mexicanos que no puedes hacer a un lado durante estas Fiestas Patrias.

¿Qué son los dulces típicos mexicanos?

Los dulces típicos mexicanos son más que golosinas para entretener niños y regalar en ocasiones especiales; son parte de la impresionante tradición culinaria de México y reflejan algún aspecto de nuestra historia.

Foto: Unsplash.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cada dulce típico tradicional es único y representa su origen; desde aquellos que son legado de la época prehispánica, hasta esos que surgieron después de la conquista.

¡Y todos están llenos de sabor!

¿Qué dulces típicos mexicanos dar en la Noche Mexicana?

Ahora que entiendes la importancia de los dulces típicos mexicanos, seguro que vas a querer incluirlos en tu Noche Mexicana y nosotros de dejamos algunas sugerencias.

Muégano s: Empezando fuerte, y aunque no sean los favoritos de muchos, los muéganos llevan más de 100 años siendo parte de tradición mexicana. Se preparan con miel de piloncillo, un toque de anís, y una especie de oblea hecha con harina de trigo.

s: Empezando fuerte, y aunque no sean los favoritos de muchos, los muéganos llevan más de 100 años siendo parte de tradición mexicana. Se preparan con miel de piloncillo, un toque de anís, y una especie de oblea hecha con harina de trigo. Palanquetas : Se encuentran entre los dulces típicos más conocidos de todos y para nada nos sorprende. Las más comunes son las de cacahuate, pero también las encuentras de semilla de calabaza, nuez, ajonjolí, o una mezcla de todo. Se preparan tostando las semillas y bañándolas en miel de piloncillo o azúcar.

: Se encuentran entre los dulces típicos más conocidos de todos y para nada nos sorprende. Las más comunes son las de cacahuate, pero también las encuentras de semilla de calabaza, nuez, ajonjolí, o una mezcla de todo. Se preparan tostando las semillas y bañándolas en miel de piloncillo o azúcar. Jamoncillo: Para cerrar con broche de oro, no hay como el jamoncillo; este dulce típico mexicano es uno de los más complicados de hacer pero también de los más versátiles en lo que respecta a presentación. Se preparan con leche de vaca o cabra, azúcar, y canela en un cazo de cobre hasta lograr una masa moldeable. ¡Son super llamativos!

Foto: Freepik.

¿Ya decidiste cuáles vas a regalar en tu Noche Mexicana?

