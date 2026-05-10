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El es un momento especial para celebrar al corazón de la familia: las mamás. Si todavía no tienes plan, esta puede ser la mejor opción para consentirla sin pasarse del presupuesto y con opciones de comida para todos los gustos; desde especialidades mexicanas hasta platillos del mar.

¿Cuál es el descuento y cómo funciona?

y te ofrecen un en tu consumo total por mesa.

Disfrutar de un descuento especial en uno de los restaurantes con más historia en México es muy sencillo, sólo tienes que generar tu y presentarlo al momento de pagar la cuenta en cualquier sucursal de Vips.

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¿Cómo descargo mi cupón?

  1. Da clic en este link: https://cupones.alsea.com.mx/CuponeraAlsea/ELUNIVERSAL y regístrate o inicia sesión si ya tienes cuenta.
  2. Dentro del portal, selecciona Vips o elige el cupón de tu preferencia y guárdalo en tu dispositivo.
  3. ¡Listo! Ya puedes comenzar a ahorrar.

Recuerda que para poder visualizar el cupón es necesario registrarse. Si aparece el mensaje “cupón inválido”, completar el registro para poder visualizar y descargar los beneficios.

Vips: más de 60 años de sabor

El primer restaurante Vips inició sus operaciones en la el 6 de agosto de 1964, 10 años después se abrió su primer restaurante fuera de la capital ubicado en Acapulco. Esta cadena de restaurantes tipo cafetería tiene presencia en en todo México con 230 sucursales, por lo que es una opción práctica para celebrar a con un desayuno, comida o cena cerca de ti.

Dentro de los platillos que Vips ofrece, podrás encontrar sus clásicas enchiladas, hamburguesas, pastas, milanesas rellenas y muchas opciones más. Los más pequeños pueden elegir del menú “Vips Kids”, diseñado espacialmente para ellos con porciones a su tamaño que les encantarán.

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