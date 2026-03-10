El maquillaje es más que color sobre la piel; es una herramienta de expresión personal que permite proyectar seguridad y creatividad en cada etapa de la vida. Dedicar un momento personal, ya sea para un look natural de oficina o una apuesta atrevida para un evento especial. Gracias a Club EL UNIVERSAL, renovar la cosmetiquera con productos de calidad y fórmulas que cuidan a los animales es una experiencia más accesible y gratificante.

BYS Cosmetics

Esta marca australiana está diseñada para la mujer segura de sí misma que no sigue reglas fijas en su estilo. BYS Cosmetics ofrece una gama completa que incluye desde paletas de sombras vibrantes como Nebula o Glitz & Glam, hasta productos especializados como su línea Acné Control y fijadores de maquillaje con vitamina C. Sus fórmulas destacan por ser 100% cruelty free y vegan friendly, incorporando ingredientes como ácido hialurónico y aceite de argán, además de ser libres de parabenos.

También cuentan con la línea "BYS Mini Me", un concepto juvenil y divertido diseñado para que los “teens” comiencen a explorar su creatividad con empaques a la moda y productos seguros.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: disfruta de un 20% de descuento en toda la tienda en línea y recibe un regalo sorpresa en tus compras. No aplica con otras promociones ni con productos que ya tengan descuento previo.

Lee también Blush draping: el truco de maquillaje para un efecto lifting natural

Free the Rabbit

Bajo la filosofía de que la belleza evoluciona y se reinventa, Free the Rabbit un universo multimarca, ofrece desde skincare para ser “Teen Again” hasta cuidado capilar y maquillaje de alta gama. Su catálogo incluye marcas como Mad Hippie, Le Mini Macaron y b.tan.

En su tienda hay desde correctores de alta cobertura y polvos traslúcidos hasta kits completos de manicure en gel y autobronceadores, todo bajo el sello de ser 100% libres de crueldad animal.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL: aprovecha un 20% de descuento en tus compras a través de su plataforma digital. No aplica con otras promociones ni con productos que ya tengan descuento previo.

Lee también El truco para que el maquillaje no se corra

¡Únete al Club EL UNIVERSAL!

Si aún no eres suscriptor, suscríbete para acceder a estos descuentos y a múltiples beneficios adicionales en gastronomía, entretenimiento y experiencias.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!