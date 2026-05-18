Los paquetes electorales de la elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, celebrado en marzo pasado, se trasladarán y resguardarán en oficinas centrales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz).

En sesión extraordinaria del Consejo General del organismo electoral se aprobaron las acciones a realizar para el traslado y resguardo a las oficinas centrales de los paquetes electorales de dicha elección.

“Si bien, todavía está pendiente una cadena impugnativa, es importante que se garantice la cadena de custodia para estos paquetes electorales”, aclaró la consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales.

Lee también Violencia en la Meseta Purépecha en Michoacán; Charapan queda atrapado en fuego cruzado entre grupos armados

Resaltó la transparencia en cada una de las etapas y las medidas que se adoptarán las medidas de resguardo, las cuales pueden ser acompañadas también por las representaciones de los partidos políticos.

El secretario del Consejo, Luis Fernando Reyes Rocha, destacó que el traslado de los paquetes electorales a oficinas centrales eficientará el gasto del recurso público, dado que se podrían dejar de rentar las instalaciones del Consejo Municipal de Tamiahua.

“Me parece que cuando se hace de manera correcta y bien hecha, no hay ningún problema, siempre dialogado con las fuerzas políticas de la mesa”, dijo.

Lee también Ruta Conecta en Tamaulipas; arranca transporte gratuito e incluyente en Ciudad Victoria

Con antelación, se notificará a las representaciones de los partidos políticos, así como a las consejerías electorales, quienes pueden acudir a la apertura de bodega y embarque en el Consejo Municipal de Tamiahua, así como a la recepción de los paquetes electorales en la bodega de oficinas centrales de este Organismo.

En mayo pasado, el organismo electoral realizó la asignación supletoria de regidurías en el Ayuntamiento de Tamiahua

El cabildo quedará integrado por 3 mujeres y 3 hombres, quienes deberán asumir el cargo a partir del 1 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

dmrr