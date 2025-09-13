Más Información

Mérida, Yucatán. - El vandalismo en pozos, las fallas eléctricas de la CFE y una infraestructura hidráulica de más de medio siglo de antigüedad son las tres causas principales de la que afecta a miles de hogares meridanos, reconoció Francisco Torres Rivas, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán ().

El funcionario estatal admitió que la “ha dado lo que ha asumido, está rebasada”.

Expresó que actualmente la dependencia enfrenta “los achaques” de un sistema que requiere “una operación mayor” para mejorar el servicio.

Torres Rivas detalló que las variaciones de voltaje durante temporadas de alto consumo eléctrico provocan que los equipos trifásicos se protejan automáticamente.

Es la razón por la que dejan de funcionar, interrumpiendo el llenado de cárcamos y el bombeo a la red.

“Cuando se normaliza la energía eléctrica, hay un protocolo de encendido paulatino de los equipos”, expuso.

El vandalismo representa otro golpe crítico.

La semana pasada se registraron robos en varios pozos, donde delincuentes sustrajeron cables de cobre de equipos valuados entre 10 y 20 mil pesos para venderlos en apenas 200 o 300 pesos.

“Lamentablemente causan un daño tanto a la institución como al público usuario”, señaló el director.

Con 55 años de antigüedad y tuberías que han superado su vida útil, la Japay ha realizado más de 25 mil reparaciones en ductos que van desde media hasta 36 pulgadas.

La dependencia opera 148 sistemas independientes con casi 40 cárcamos, lo que imposibilita tener vigilancia permanente en cada punto.

El funcionario adelantó que desarrollan “un proyecto muy importante” para renovar la infraestructura hidráulica.

Además, rehabilitar equipos y mejorar la recaudación de caudales, reconociendo que recibieron la Japay “en total abandono” hace casi un año.

