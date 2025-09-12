Más Información

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Progreso, Yucatán. Fuerzas federales decomisaron más de 180 mil litros de huachicol en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República () y de la Defensa Nacional en una , ubicada en la comisaría de “Flamboyanes”.

El cateo dejó al descubierto, todos ligados al negocio millonario del huachicol.

Leer también:

La acción fue parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, donde participaron de manera coordinada la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la SSP de Yucatán. El lugar, quedó bajo resguardo de las autoridades federales y estatales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses