Progreso, Yucatán. Fuerzas federales decomisaron más de 180 mil litros de huachicol en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Defensa Nacional en una bodega clandestina, ubicada en la comisaría de “Flamboyanes”.

El cateo dejó al descubierto pipas, camionetas y contenedores repletos de combustible ilegal, todos ligados al negocio millonario del huachicol.

Leer también: Gasta Tlaxcala casi 400 mil pesos en murales patrios, pero héroes tienen seis dedos y águila estadounidense

La acción fue parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, donde participaron de manera coordinada la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la SSP de Yucatán. El lugar, quedó bajo resguardo de las autoridades federales y estatales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr