Tlaxcala, Tlax.- El Gobierno del Estado de Tlaxcala junto con autoridades federales, policiales y de rescate, trabajan en el control de una fuga de gas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan por parajes del municipio de Nanacamilpa, al oriente de la entidad. La contingencia obligó la evacuación de al menos tres mil habitantes de las comunidades de San Felipe Hidalgo y Tepuente, consideradas las más cercanas a la zona de peligro.

De acuerdo con autoridades, la emergencia se originó presuntamente por una toma clandestina utilizada para la extracción ilegal de combustible; y como consecuencia de ello activaron un amplio operativo interinstitucional para contener el riesgo.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó, a través de sus redes sociales, que autoridades de los tres niveles de gobierno han desplegado un operativo que tiene como prioridad salvaguardar a la población.

“De manera preventiva, se ordenó la evacuación de cerca de 3 mil personas de San Felipe Hidalgo y Tepuente, quienes se encuentran a salvo en el auditorio municipal”, señaló la mandataria.

Según el reporte preliminar, personal especializado de Pemex y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para cerrar las válvulas de los gasoductos y realizar labores técnicas que permitan controlar la fuga. Las actividades tardarán al menos tres horas más.

No hay reporte de daños materiales ni personas lesionadas o perjudicadas por el gas a cielo abierto. Foto: Especial.

La emergencia fue detectada en las primeras horas de este jueves, cuando pobladores y autoridades reportaron una densa nube de gas entre la zona boscosa de Nanacamilpa.

En un principio, se pensó que se trataba de un banco de neblina; sin embargo, se confirmó que se trataba de una emisión de gas proveniente de los ductos de Pemex.

Apenas en julio pasado, se registró otra fuga de gas, de dimensiones similares en el paraje “Los Colgados”, también en el ejido de la localidad de Tepuente.

El Ayuntamiento de Nanacamilpa emitió un comunicado a la población en el que confirmó la fuga de este viernes y detalló las acciones implementadas.

“Se informa a la ciudadanía que se ha registrado una fuga de gas en ductos de Pemex, en la zona aledaña a las comunidades de Tepuente y San Felipe. Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”, señaló la autoridad municipal.

El Ayuntamiento de Nanacamilpa emitió un comunicado a la población en el que confirmó la fuga de este viernes. Foto: Especial.

El Gobierno estatal, en coordinación con el Ayuntamiento, mantiene controlada la contingencia hasta el momento. Como parte de las medidas de seguridad, se ha restringido el acceso a la zona afectada, evacuado a las poblaciones cercanas y habilitado el auditorio municipal como refugio temporal.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar acercarse a la zona de riesgo.

Aunque no hay reporte de daños materiales ni personas lesionadas o perjudicadas por el gas a cielo abierto, la zona donde se ubica la fuga es parte de los lugares de avistamiento de las luciérnagas, que tienen su temporada entre mayo y agosto; es decir, que el combustible disperso en el ambiente sí tiene un impacto en el ecosistema local para la fauna y flora silvestre.

