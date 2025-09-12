Zacatecas.- Tras la represión policial contra activistas hace tres días, este jueves por la noche, un grupo de ciudadanos y del Colectivo Sangre de mi Sangre realizaron “una tejida masiva” en la Plaza de Armas y frente a Palacio de Gobierno para demostrar a las autoridades que seguirán tejiendo las redes rojas para seguir visibilizando el fenómeno de las desapariciones en Zacatecas.

Este acto surge como una nueva protesta pacífica por la represión policial ocurrida el pasado lunes, el día que fue el informe del gobernador David Monreal, cuando un grupo de policías estatales y de vialidad fueron a quitar de un puente peatonal más de 50 metros cuadrados de lienzos rojos que habían colgado un grupo de activistas, cuyos lienzos han sido tenidos por familiares de personas desaparecidas.

Los manifestantes expresaron que decidieron reunirse a tejer de forma masiva como un acto de resistencia y que aunque recuperaron los lienzos, refieren que no hay certeza que se los hayan entregado completos, por ello, no dejarán de tejer para visibilizar a los más de cuatro mil desaparecidos que hay en la entidad.

La activista Cristela Trejo dijo que luego de ese acto de los elementos policiales esperan que las autoridades responsables se disculpen sin necesidad de tener que ratificar una queja ante los organismos de derechos humanos, ya que hay elementos y evidencias suficientes para que se lleve de manera oficiosa.

También convocó a la ciudadanía a unirse a esta acción de los tejidos por los desaparecidos, ya que constantemente salen a los municipios y a los jardines a tejer como apoyo y solidaridad con los colectivos de madres buscadoras.