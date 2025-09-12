Tepic.— El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) inició el pago de pensiones y la apertura del Nuevo Centro de Atención al Trabajador del Fondo de Ahorro de Nayarit (FAN), con lo que se termina con el “huachicoleo de las pensiones” y se garantizan los recursos económicos necesarios a los trabajadores para que gocen de una pensión como la que se merecen.

Navarro Quintero comentó que los rendimientos obtenidos del FAN para las y los trabajadores del gobierno del estado se encuentran entre los más altos del mercado y están casi cuatro veces por encima de la inflación. Este año, el rendimiento promedio anual de las cuentas individuales es de 13.58%, expuso.

En la ceremonia del pago de pensiones, el mandatario mencionó que, gracias al esfuerzo y respaldo de su administración, las y los trabajadores cuentan hoy con un futuro financiero sostenible y estable.

Refirió que, en año y medio de gestión, el gobierno de Nayarit logró una transformación histórica en el sistema pensionario, avanzando en cinco ejes fundamentales: modernización del esquema, reconocimiento de aportaciones históricas, transparencia y acceso a la información, atención cercana y personalizada, así como la entrega de pensiones.

“En el pasado hubo un huachicoleo de las pensiones, porque los recursos económicos destinados a los trabajadores fueron desviados para otros fines”, denunció.

“Hoy tenemos alrededor de 515 millones de pesos en el Fondo de Ahorro de Nayarit; 515 millones de pesos que hace legítimo un derecho, un derecho que dejó el esposo, un derecho para qué comer el día de mañana, yo quisiera que esas personas pensaran en ese derecho”, aseveró.

Y agradeció a todas y todos los que colaboran en el FAN. “Su labor no ha sido fácil, pero las cosas difíciles las tiene que enfrentar alguien para hacer contrapeso a los que actúan mal, debemos hacer un contrapeso con los que actuamos bien por Nayarit, así es que el día de hoy yo vengo a entregar estas primeras constancias que garantizan ya las pensiones para ustedes, no saben lo feliz que me hacen”, especificó.

Y precisó: “Nayarit está para ser el mejor de los estados, para ser la punta de lanza del país, para acompañar en todo momento a la presidenta Claudia Sheinbaum; me siento muy orgulloso de ser nayarita, pero me siento más orgulloso de haber enfrentado riesgos y seguirlos enfrentando”.

Maribel Lares Coronado, presidenta del Fondo de Ahorro de Nayarit, informó que más de 14 mil trabajadoras y trabajadores de 45 dependencias del gobierno han abierto ya su cuenta de ahorro para el retiro.