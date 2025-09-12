Mérida, Yucatán.- La autoridad municipal de Mérida invita a los paseantes y turistas, pero en especial a los amantes del jazz a conciertos, charlas magistrales y un desfile con jazz tradicional al estilo de Nueva Orleans. El Festival de Jazz Mérida 2025 se realizará el verano del primero al cuatro de octubre en ocho diversas sedes de la llamada "Ciudad Blanca".

“Diversificar la oferta cultural, acústica y turística de Mérida, es acercar la cultura con justicia social a toda la ciudad, además de brindar espacios a representantes de este género musical que no solo busca enaltecer el jazz, sino también fomentar una derrama cultural y social en la comunidad", aseguró la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN).

Este festival, consideró la máxima autoridad del municipio del estado y tierra del faisán y el venado, contribuirá a incrementar el turismo local, nacional y extranjero lo que beneficiará a la industria hotelera y restaurantera, porque encontrarán una nueva oferta para disfrutar del verano en la península.

La alcaldesa Patrón Laviada comentó que en la cartelera se contempla la participación de Magos Herrera y Elizabet Meza, reconocidas intérpretes que con su voz y versatilidad deleitarán a los asistentes, como lo hecho a lo largo de dos décadas de trayectoria en el jazz.

Magos Herrera, fue nominada al Grammy Internacional en 2009 por su canción “Niña”, es una intérprete internacional de jazz y música contemporánea latinoamericana, con sólida presencia en escenarios emblemáticos como el Lincon Center, Carnegie Hall, Kennedy Center y Festivales en Montreux. Montreal y Barcelona.

Además de compartir su experiencia en jazz, será quien cierre el festival con un gran concierto en el Remate del Paseo de Montejo.

Y Elizabet Meza es una reconocida vocalista mexicana, con potente voz y sensibilidad interpretativa combina el jazz tradicional con elementos de música latinoamericana.

También se incluyen las actuaciones de Concorde, Imperfecta (San Cuevas), The Tribe, Meen Green, Tlapalería Don Chuy, Mérida Hoy Jazz Society y Óscar Terán Cuarteto. Asimismo estarán Edgar Cruz, Mario Esquivel y Emmanuel Mora; Mateo y Rodrigo Valdéz, y Gina Osorno.

El Centro Cultural de Mérida “Olimpo” fue el escenario para la presentación del festival que estuvo encabezada por la alcaldesa Cecilia Padrón Laviada; la coordinadora General de Justicia Social y Desarrollo Humano, Flora Zapata Mendiolea; la directora de Identidad y Cultura, Karla Berrón Cámara, y el titular de la Unidad de Turismo, Armando Casares Espinosa.

En un video promocional con el programa de actividades se detalló que en total serán once conciertos, cinco clases magistrales y conversatorio, un desfile y una presentación especial (perfomance) para que todas y todos disfruten lo mejor del género musical que ha dejado huella en la historia, agregó.

Dijo que las actividades se realizarán en ocho sedes diferentes, a fin de diversificar la oferta cultural para todas y todos: el parque de Santa Lucía, el Remate del Paseo de Montejo, el Corredor Turístico Gastronómico, la Universidad Anáhuac Mayab, el Patio Central del Centro Cultural Universitario (UADY), el Museo de la Luz, el CEPHCIS UNAM y el Centro Cultural Olimpo.

Las charlas serán en horarios matutinos y los conciertos por las noches, para que todos tengan acceso a la experiencia musical.

Como anfitriones y maestros de ceremonias para los conciertos estarán Sara Valenzuela, cantautora y periodista cultural de Guadalajara y figura clave en la difusión del jazz en México, así como Edgar Cruz. comunicólogo y productor con más de tres décadas de trayectoria en radio, televisión y medios impresos.

El festival brindará un espacio para que, artistas, locales, nacionales e internacionales compartan su talento, conciertos de alta calidad, promuevan la evolución y diversidad del jazz tanto tradicional como contemporáneo.