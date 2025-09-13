Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Probable exceso de velocidad, el primer dictamen de la Fiscalía de CDMX sobre explosión en Iztapalapa

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Ciudad Juárez.- Con la pega de fichas de búsqueda en diversos puntos de la zona Centro de , es como se indaga el paradero de .

La acción se realizó por elementos de la y a la Familia en la Zona Norte, quienes trabajaron en la búsqueda de indicios e información en la colonia Centro de Ciudad Juárez.

Para ello, hicieron pega y repartición de los carteles de Yolanda Bañuelos Álvarez, de 51 años; Gabriela Puentes Olivas, de 48 años y de Cinthia Concepción Contreras Meléndez de 26 años de edad.

Buscan a mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Foto: Especial.
De acuerdo con los reportes interpuestos por sus familiares ante el Ministerio Público, ellas fueron vistas por última vez en el sector antes mencionado, por lo que se colocaron y se entregaron pesquisas en lugares visibles y en locales comerciales.

Buscan a mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Foto: Especial.
La Fiscalía General del Estado, solicita a la ciudadanía que cuente con información de utilidad, veraz y real, que pueda ayudar a dar con el paradero de estas mujeres ausentes, comunicarla a través de las líneas de emergencia 911 o al número 089 de Denuncia Anónima.

