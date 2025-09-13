Ciudad Juárez.- Con la pega de fichas de búsqueda en diversos puntos de la zona Centro de Ciudad Juárez, es como se indaga el paradero de mujeres reportadas como desaparecidas o ausentes.

La acción se realizó por elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, quienes trabajaron en la búsqueda de indicios e información en la colonia Centro de Ciudad Juárez.

Para ello, hicieron pega y repartición de los carteles de Yolanda Bañuelos Álvarez, de 51 años; Gabriela Puentes Olivas, de 48 años y de Cinthia Concepción Contreras Meléndez de 26 años de edad.

Buscan a mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Foto: Especial.

De acuerdo con los reportes interpuestos por sus familiares ante el Ministerio Público, ellas fueron vistas por última vez en el sector antes mencionado, por lo que se colocaron y se entregaron pesquisas en lugares visibles y en locales comerciales.

Buscan a mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Foto: Especial.

La Fiscalía General del Estado, solicita a la ciudadanía que cuente con información de utilidad, veraz y real, que pueda ayudar a dar con el paradero de estas mujeres ausentes, comunicarla a través de las líneas de emergencia 911 o al número 089 de Denuncia Anónima.

