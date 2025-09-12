Más Información

Amnistía Internacional pidió a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), , desplegar acciones que reconstruyan la confianza de las familias de personas desaparecidas en dicha institución, así como a reforzar medidas de seguridad para madres y personas buscadoras.

“En México hay más de 133 mil personas desaparecidas. Ante las omisiones del Estado, son principalmente quienes, con enorme riesgo, han tenido que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Estas mujeres defensoras enfrentan amenazas, agresiones, desplazamientos forzados, desapariciones e incluso asesinatos. El Estado mexicano debe garantizar su seguridad”, señaló.

Así, calificó como urgente realizar un diagnóstico profundo sobre las causas estructurales y multidimensionales de la desaparición; fortalecer la coordinación entre Fiscalías y Comisiones de Búsqueda; reconstruir la confianza de las familias; colaborar con sociedad civil, especialistas y organizaciones y garantizar los derechos de las mujeres buscadoras a la verdad, justicia y reparación.

“Desde Amnistía Internacional reiteramos: la nueva titular de la @Busqueda_MX debe estar a la altura del reto de atender una de las crisis de derechos humanos más graves del país. #BuscarSinMiedo”, sostuvo la ONG.

