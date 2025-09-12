Amnistía Internacional pidió a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Marta Lidia Pérez Gumecindo, desplegar acciones que reconstruyan la confianza de las familias de personas desaparecidas en dicha institución, así como a reforzar medidas de seguridad para madres y personas buscadoras.

“En México hay más de 133 mil personas desaparecidas. Ante las omisiones del Estado, son principalmente mujeres buscadoras quienes, con enorme riesgo, han tenido que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Estas mujeres defensoras enfrentan amenazas, agresiones, desplazamientos forzados, desapariciones e incluso asesinatos. El Estado mexicano debe garantizar su seguridad”, señaló.

Así, calificó como urgente realizar un diagnóstico profundo sobre las causas estructurales y multidimensionales de la desaparición; fortalecer la coordinación entre Fiscalías y Comisiones de Búsqueda; reconstruir la confianza de las familias; colaborar con sociedad civil, especialistas y organizaciones y garantizar los derechos de las mujeres buscadoras a la verdad, justicia y reparación.

Martha Lidia Pérez. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Desde Amnistía Internacional reiteramos: la nueva titular de la @Busqueda_MX debe estar a la altura del reto de atender una de las crisis de derechos humanos más graves del país. #BuscarSinMiedo”, sostuvo la ONG.

