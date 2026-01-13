La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció que avanzará en la certificación de sus estudiantes bajo estándares internacionales, como parte de una estrategia para fortalecer su formación académica y mejorar sus oportunidades de inserción laboral, informó el rector Dámaso Anaya.

El anuncio se realizó durante la décimo sexta Reunión del Colegio de Directores de la UAT, donde fue presentado el Ecosistema Microcredenciales UAT, un programa institucional diseñado para impulsar la capacitación, la actualización profesional y el desarrollo de competencias entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El rector destacó que esta iniciativa permitirá complementar los planes de estudio actuales y responder de manera más efectiva a las exigencias del mercado laboral, al tiempo que consolida un modelo educativo más flexible, innovador y alineado con prácticas internacionales.

Como resultado de diversas gestiones y alianzas estratégicas, la Universidad adquirió 20 mil microcredenciales internacionales que serán otorgadas de forma gratuita a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a personal académico y administrativo, con el propósito de generar un impacto integral en la comunidad universitaria.

Anaya explicó que el ecosistema contempla 17 tipos de certificación, de las cuales 10 son certificaciones base y siete corresponden a especializaciones en áreas como ofimática y productividad digital, tecnologías de la información, desarrollo de aplicaciones, educación, diseño y manufactura digital, emprendimiento, gestión de proyectos, marketing digital, redes y soporte tecnológico, además de campos relacionados con la salud, la hospitalidad y las artes culinarias.

Indicó que estas microcredenciales permitirán acreditar competencias técnicas, habilidades blandas y capacidades transversales, fortaleciendo así la preparación profesional de los estudiantes y los procesos de actualización del personal universitario, en concordancia con las necesidades actuales del entorno productivo.

El programa se implementa mediante convenios con plataformas y organismos internacionales de certificación, entre ellos Santander Universidades, lo que garantiza la calidad, validez y reconocimiento global de las acreditaciones.

Finalmente, durante la reunión también se alcanzaron acuerdos enfocados en la mejora continua, la optimización de recursos, la innovación académica y el fortalecimiento institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo una visión compartida de desarrollo.

