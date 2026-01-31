Más Información

Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Para evitar ser alcanzados por elementos de la Guardia Estatal, civiles a bordo de una camioneta blanca provocaron bloqueos en Camargo y Gustavo Díaz Ordaz en .

Tras la persecución, los civiles generaron bloqueos, por lo que incendiaron dos camiones de carga pesada.

El primer reporte de obstrucción ocurrió en el Libramiento de Camargo y Josefa Ortiz de Domínguez a la altura del Puente de la colonia Misión.

Aquí, los civiles atravesaron un tráiler que luego incendiaron.

Por otra parte, en Gustavo Díaz Ordaz se registró el bloqueo de otra vialidad, dónde también utilizaron un camión de carga pesada que además las autoridades encontraron incendiándose.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas dio a conocer que la Guardia Estatal y Protección Civil liberaron el bloqueo por tráiler incendiado en Díaz Ordaz.

Civiles a bordo de una camioneta blanca provocaron bloqueos en Camargo y Gustavo Díaz Ordaz en Tamaulipas (31/01/26). Foto: Especial
Por medio de redes sociales se informó que Personal de la Guardia Estatal, en coordinación con Protección Civil Municipal, atendieron un y corte de la circulación tras el incendio de un tráiler, registrado en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

"Se utilizó la unidad Black Mamba para liberar la vía de los remolques incendiados. Personal de Protección Civil Municipal logró sofocar el fuego, controlando la emergencia" indicó Seguridad Pública de Tamaulipas.

Civiles a bordo de una camioneta blanca provocaron bloqueos en Camargo y Gustavo Díaz Ordaz en Tamaulipas (31/01/26). Foto: Especial
