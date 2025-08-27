Más Información

MÉRIDA, Yucatán.– Con una inversión superior a 300 millones de pesos, la presidenta municipal entregó la rehabilitación de 100 kilómetros de calles que durante décadas no recibieron mantenimiento y que ocasionaban y problemas de movilidad.

“Cuando inicié esta administración, en el año 2024, la gente nos dijo: Ceci, nuestras calles son muy antiguas, ya están en muy mal estado y nos pusimos manos a la obra, a trabajar, a chambear en ello y hoy me da mucho gusto decir que ya estamos logrando los 100 kilómetros de ”, señaló la alcaldesa.

En el fraccionamiento Las Palmas del Sur, Patrón Laviada entregó más de tres kilómetros de vialidades, con una inversión de 12.4 millones de pesos, y destacó: “Es una muestra del compromiso cumplido de la administración municipal con la modernización y el desarrollo de la ciudad”.

La alcaldesa Cecilia Patrón entregó 100 kilómetros de vialidades repavimentadas y obras para prevenir inundaciones. Foto: Especial.

Durante el primer año de su gestión también se intervinieron 13 tramos de vialidades en el Centro Histórico, donde se renovaron más de 11 kilómetros y se atendieron 201 pozos pluviales, incluyendo 50 nuevos bocatormentas. La inversión en esa zona superó los 38 millones de pesos.

“Es decir, se están interviniendo más de 11 kilómetros de calles en el Centro Histórico, la idea es atender de fondo el problema de las vialidades dañadas ya que muchas de ellas tienen más de 40 años de antigüedad y ya requerían un nuevo reencarpetamiento”, apuntó.

La presidenta municipal también supervisó trabajos en la colonia Centro y dio el banderazo de inicio en el barrio de Santiago. Foto: Especial.

La presidenta municipal también supervisó trabajos en la colonia Centro y dio el banderazo de inicio en el barrio de Santiago, donde se repavimentarán más de siete kilómetros de calles con una inversión superior a 1.7 millones de pesos.

Además de estas acciones, el Ayuntamiento ha reparado más de 253 mil baches e invertido en maquinaria y equipo. Al respecto, Patrón Laviada reconoció: “Detrás de cada obra está el trabajo de mujeres y hombres comprometidos con el cuidado y mejora de nuestra ciudad”.

