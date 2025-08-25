Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) festejo con las mujeres el primer año de caminar juntas y trabajar en el impulso del desarrollo y la justicia social, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.

Dijo que en el primer año de su administración, el cabildo autorizó un incremento del 32.83 por ciento en el presupuesto del Instituto de las Mujeres, no obstante los grandes retos financieros y compartió las diferentes acciones que se han emprendido a favor de las mujeres y sus familias,

“Celebramos un año de caminar juntas y juntos, de llevar justicia social a cada rincón donde las familias más lo necesitan y principalmente a las que mueven, con el corazón y sus acciones, todos los días a nuestra ciudad", Patrón Laviada inició las actividades de su Primer Informe de Trabajo como alcaldesa de Mérida.

“Aquí, hace un año, comenzamos este camino juntas. Este es el inicio de una historia con rostro de mujer. Donde las mujeres toman el lugar que les pertenece en la sociedad. Donde son el centro y el núcleo de la más chula de las ciudades”, afirmó en Centro de Desarrollo Integral San José Tecoh.

Primer año de Cecilia Patrón en Mérida; aumentan apoyos y programas para mujeres en la ciudad.

Patrón Laviada aseguró que un dato que "habla del corazón de este ayuntamiento es que siete de cada 10 apoyos sociales impulsados son para mujeres, por lo que este es un gobierno de mujer a mujer, con el alma puesta en cuidar y en abrir caminos para todas con justicia social".

Y especificó: “Hoy me toca abrazar con palabras y con hechos a meridanas valiosas que sostienen sus hogares con amor y valentía. A ellas las cuidamos, las apoyamos y las acompañamos para que sus sueños florezcan”.

En su mensaje, enumeró los diversos resultados obtenidos en esta nueva forma de gobernar, destacó los 206 créditos de Mujer a Mujer de hasta 20 mil pesos para emprendedoras que desean iniciar o fortalecer sus negocios.

Con ello, se empoderan a las meridanas, se impulsa su economía, el autoempleo y su independencia financiera; así como los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer con una bolsa de más de 5 millones de pesos a su disposición.

Primer año de Cecilia Patrón en Mérida; aumentan apoyos y programas para mujeres en la ciudad.

En el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en Situación de Violencia Extrema, se brindaron 14 mil 142 servicios y resguardo seguro a mujeres y sus hijas e hijos, y se amplió el horario de atención del Instituto de las Mujeres, así como los servicios de atención, acompañamiento jurídico y apoyo a niñas, niños y adolescentes.

Para su seguridad se estableció la Línea Mujer disponible las 24 horas que ya atendió a 1 mil 185 mujeres e implementó 170 planes de seguridad ante violencia feminicida; se instalaron 10 botones Alerta Segura en el primer cuadro de la ciudad, lo que ha permitido a la Policía Municipal de Mérida brindar atención ante una situación de violencia u otra emergencia, principalmente a mujeres o personas en situación vulnerable.

En materia de justicia social más de 10 mil meridanas recibieron atención y talleres en las sedes municipales, contando con más de 60 espacios y cursos en los nuevos Centros Aprende para el autoempleo y el talento de las meridanas.

Asimismo se han entregado más de 100 becas CECATI para aprender y mejorar su ingreso, ya son más de 240 mujeres apoyadas en “bazarita”, espacios para exponer sus emprendimientos, y más de 260 en la Red de Mujeres Emprendedoras y artesanas, para compartir habilidades y fortalecer la venta de sus productos.

Primer año de Cecilia Patrón en Mérida; aumentan apoyos y programas para mujeres en la ciudad.

Chambear Seguro otorgó más de 800 cascos en beneficio de igual número de trabajadoras y trabajadores en motocicleta; se entregaron acciones de vivienda a mujeres madres de familia del sur de la ciudad en el Roble Agrícola, así como mejoras a las viviendas de personas mayores con el programa “Enchula tu Casa” que ya atendió a 162 familias.

En salud se han realizado más de 3 mil mastografías gratuitas con el Módulo Móvil de Mastografía y el Centro a la Atención a la Mujer, donde también se ha dado 131 mil consultas, así como diferentes servicios de atención a la salud física mediante Médico a Domicilio, con 3 mil 700 visitas.

Se entregaron lentes sin costo a más 4 mil 700 personas con el programa “Ver mejor" y se cuida la salud mental, desde los cuatro Centros Alma Nova y en los 10 espacios Viva la Vida.

En materia de educación se otorgaron más de 2 mil 800 becas de primaria y secundaria con incremento del 20 por ciento donde la mayor parte de los beneficiarios son mujeres, sumándose con las más de 500 becas de excelencia universitaria de 1 mil pesos mensuales, y la nueva Academia Municipal de Inglés en el sur de la ciudad como herramienta para que niñas, niños y jóvenes puedan acceder a mejores empleos.

Y para que todas puedan caminar en calles más tranquilas y seguras se han colocado más de 38 mil lámparas LED, que iluminan más y brindan más seguridad a las meridanas desde sus colonias, fraccionamientos y comisarías.

