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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al cierre del periodo , Tamaulipas logró 3.3 millones de visitantes en sus diversos , viajeros que dejaron una derrama superior a los 3 mil 078 millones de pesos.

Benjamín Hernández Rodríguez, , destacó que el sector turístico sigue en ascenso; el destino más visitado en este período fue Ciudad Madero con su con más de 1.3 millones de visitantes.

“En el top 5 de los más visitados del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, se encuentra en el segundo sitio el puerto de Tampico con más de 619 mil visitantes”, explicó.

Puerto de Tampico fue el segundo lugar con más afluencia, con más de 619 mil visitantes. | Foto: Especial.
Puerto de Tampico fue el segundo lugar con más afluencia, con más de 619 mil visitantes. | Foto: Especial.

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El tercer lugar es para Matamoros con más de 349 mil visitantes; en cuarto lugar se encuentra el municipio de Soto la Marina con su playa La Pesca con más de 220 mil visitantes y en quinto lugar, el puerto de Altamira con más de 86 mil visitantes.

De acuerdo a los datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística, en lo que concierne a las playas, el primer lugar lo obtuvo Playa Miramar en Ciudad Madero, seguido de playa Bagdad en Matamoros con más de 348 mil, en tercer lugar playa La Pesca con más de 220 mil, seguido de playa Tesoro en Altamira, playa Barra del Tordo en Aldama y Carbonera en San Fernando.

“Y ya nos estamos preparando para el Tianguis Turístico que se realizará en Acapulco, Guerrero para llevar las bellezas de Tamaulipas y promocionarlas ante miles de personas, para atraer más visitantes a nuestros destinos artesanales”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.

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JACL/cr

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