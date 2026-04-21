Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el primer trimestre del 2026, Tamaulipas consolida la tendencia a la baja en homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El descenso se registra desde el inicio de la actual administración, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), se consigna en un comunicado de prensa.

Se explica que en el mes de febrero de 2026, se registraron 12 casos, la cifra más baja en la última década, con una reducción del 50% respecto al mismo mes de 2025.

Lee también Profepa libera en Tamaulipas a 40 animales previamente rescatados; entre ellos hay un ocelote, tortugas y mapaches

A nivel nacional, más del 50% de homicidios dolosos se concentran en siete estados del país, con un total de 799 casos:

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Morelos

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Esto información se toma con los datos presentados en la llamada conferencia mañanera del pueblo del 14 de abril de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reducción de homicidios dolosos, coloca a Tamaulipas en lugar 14 a nivel nacional: SESNSP, ello es resultado de la estrategia de seguridad y la coordinación entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Federales.

En México, los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026.

Lee también "Una entidad que no es de esta tierra" y copycat; la inspiración del agresor de Teotihuacán que marcó a la zona arqueológica

Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde 2016.

Además, el primer trimestre de 2026 es el más bajo desde 2016, con un promedio diario de 50.8 en los tres primeros meses, se dice en el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv