Reynosa, Tamaulipas.- Un dantesco incendio se registró en un negocio de autopartes en la colonia Granjas Económicas en Reynosa, Tamaulipas, lo que causó alarma entre los vecinos del sector.
Los vecinos, intentaron controlar el incendio que según reportaron, comenzó en el Yonke Padilla que se encuentra a pocos metros del bulevar Hidalgo, la principal arteria de la ciudad que conecta con la carretera Reynosa-Monterrey.
Al lugar, arribaron elementos de Protección Civil Municipal ya que el fuego amenazaba con llegar a las viviendas cercanas.
Las autoridades tuvieron que cerrar al menos dos carriles de la carretera ante el peligro de que el fuego alcanzará negocios o casas cercanas.
Hasta el momento, el incendio no ha podido ser controlado y las autoridades no reportan personas lesionadas.
