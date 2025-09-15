Más Información

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Reynosa, Tamaulipas.- Un dantesco se registró en un negocio de autopartes en la colonia Granjas Económicas en Reynosa, Tamaulipas, lo que causó alarma entre los vecinos del sector.

Los vecinos, intentaron controlar el incendio que según reportaron, comenzó en el Yonke Padilla que se encuentra a pocos metros del bulevar Hidalgo, la principal arteria de la ciudad que conecta con la .

Al lugar, arribaron elementos de Protección Civil Municipal ya que el fuego amenazaba con llegar a las viviendas cercanas.

Incendio provoca pánico en vecinos en Tamaulipas (15/09/2025). Foto: Especial
Incendio provoca pánico en vecinos en Tamaulipas (15/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Las autoridades tuvieron que cerrar al menos dos carriles de la carretera ante el peligro de que el fuego alcanzará negocios o casas cercanas.

Hasta el momento, el incendio no ha podido ser controlado y las autoridades no reportan .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses