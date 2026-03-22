Monterrey, Nuevo León.- En un acto emblemático que reafirma el compromiso ambiental del estado, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León, encabezaron el evento “Ponte Nuevo: 1 Millón de Árboles”, concluyendo la arborización de la Explanada de los Héroes.

Organizado por la Secretaría de Medio Ambiente, el evento tuvo como objetivo principal la plantación del árbol número un millón, un sabino, como parte del programa Bosques Ciudadanos, cumpliendo así la meta establecida por la actual administración estatal.

En su mensaje, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que ningún otro estado del país ha alcanzado la meta de sembrar un millón de árboles, subrayando que este logro nació de una promesa de campaña clara y de una visión ambiciosa forjada en medio de la crisis, tras los incendios que devastaron la sierra.

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“Solo les quiero decir que no hay ningún estado de todo México que haya sembrado 1 millón de árboles. Ni cerquita el segundo lugar. “Prometí que íbamos a sembrar 1 millón de árboles… y lo que prometemos, nosotros sí lo cumplimos”, explicó.

Samuel García y su esposa encabezan evento “Ponte Nuevo: 1 Millón de Árboles”. Foto: Gobierno de Nuevo León.

El avance ha sido tangible tanto en la sierra como en la ciudad, señaló el Mandatario estatal, donde avenidas, parques y espacios públicos han sido intervenidos.

“Ya cumplimos, nadie puede negar que tenemos un Nuevo León mucho más verde”. García Sepúlveda valoró este esfuerzo continuo que involucra gobierno, iniciativa privada y ciudadanía. “Queremos que toda la ciudad esté verde y que todos los niños, jóvenes y adultos se lleven un árbol y lo siembren”, concluyó.

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Durante su intervención, Mariana Rodríguez destacó que sembrar un árbol es un acto de amor y de visión a futuro.

“Cuando alguien siembra una semilla en la tierra y comienza a regarla con amor todos los días, no lo hace para ver el resultado hoy. Lo hace para lo que viene para la sombra que cubrirá mediodía, para el aire que estará más fresco”.

Bajo esta premisa, explicó que el Gobierno ha impulsado el proyecto de “Bosques Ciudadanos”, con la meta de plantar un millón de árboles en puntos estratégicos del estado, objetivo que hoy se ha alcanzado.

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“Plantar un millón de árboles… y hoy lo estamos logrando”.

La funcionaria destacó que esta iniciativa ha transformado tanto espacios públicos como la vida cotidiana de las familias, quienes han recibido árboles como símbolo de unión y esperanza. “Les estamos regalando un pedacito de vida, una historia familiar que se quedará ahí por muchas generaciones”.

Samuel García y su esposa encabezan evento “Ponte Nuevo: 1 Millón de Árboles”. Foto: Gobierno de Nuevo León.

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, detalló que los trabajos en la Explanada de los Héroes se realizaron bajo criterios de protección patrimonial, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con estrictas medidas ambientales que garantizan su sostenibilidad.

Agregó que este proyecto combate el efecto de isla de calor urbano, mejora la calidad del aire y devuelve a la ciudadanía un espacio digno, funcional y resiliente.

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“Hoy celebramos un logro que nos pertenece a todos: la transformación de este espacio histórico en un bosque ciudadano. “Vamos por más, porque Nuevo León merece un entorno más verde, más sostenible y más habitable para las generaciones que vienen”, expresó Lozano Caballero.

Como parte del acto protocolario, se llevó a cabo el encendido del sistema de iluminación y musicalización de los árboles, simbolizando el inicio de una nueva etapa en la transformación verde de este espacio público.

El evento reunió a funcionarios estatales, organizaciones civiles y estudiantes de nivel Primaria, reflejando el esfuerzo conjunto entre Gobierno y sociedad para alcanzar esta meta histórica.

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jecg