Mexicali, Baja California.- Entre los primeros lugares se colocó Baja California en la generación de empleos formales, porque en el primer bimestres del 2026 se crearon 20 mil fuentes de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) comentó que los empleados generados en enero y febrero del presente año, se deben al dinamismo económico y consolidan a Baja California como un destino para inversión.

Dijo que la información del IMSS, Baja California se coloca en el cuarto lugar en generación de empleo formal, posicionándose entre las entidades con mayor dinamismo laboral.

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El total de empleos registrados en el país, durante los primeros meses del año alcanzó los 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de febrero y la quinta más alta registrada en cualquier mes, exponen autoridades federales en el informe.

Además el desempeño de Baja California refleja el fortalecimiento de su economía, impulsado por políticas públicas orientadas a la atracción de inversiones, el desarrollo industrial y el respaldo a los sectores productivos, lo que permite generar mayores oportunidades para las y los trabajadores.

Marina del Pilar destacó que este crecimiento refleja la fortaleza económica del estado y su papel clave en la generación de oportunidades laborales, consolidando a Baja California como un referente en el mercado laboral nacional.

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jecg