Hermosillo, Sonora.- Con una inversión de 112 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo, proyecto que cuenta con el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal informó que esta obra forma parte de una estrategia integral para fortalecer el acceso a la educación superior en Sonora, ampliando las oportunidades para las y los jóvenes de la entidad.

Durante el anuncio, realizado en compañía de la rectora Alma Xóchitl Herrera Márquez y el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó el impacto social de esta inversión.

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Durazo Montaño subrayó que la construcción del campus representa “un avance histórico” en la expansión de la oferta educativa en el estado, y se suma a la creación de 4 mil 900 nuevos espacios en nivel bachillerato, como parte de una política pública enfocada en el desarrollo académico.

En compañía de la rectora Alma Xóchitl Herrera Márquez y el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó el impacto social de esta inversión. Foto: Gobierno de Sonora.

“Estas decisiones del gobierno federal reflejan un gran compromiso con la educación, particularmente en Sonora, donde se concreta la apertura de casi cinco mil espacios de bachillerato y la construcción de este nuevo campus en Hermosillo”, expresó el gobernador.

Por su parte, la rectora Herrera Márquez informó que el nuevo campus iniciará actividades en septiembre próximo, y adelantó que en breve se emitirá la convocatoria para aspirantes interesados en integrarse a esta institución.

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Destacó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos cuenta con reconocimiento académico y una oferta educativa flexible, diseñada para responder a las necesidades regionales y contribuir al desarrollo económico y social.

Alfonso Durazo destacó que estas acciones ofrecen mayores oportunidades de acceso a la educación superior en Sonora. Foto: Gobierno de Sonora.

Asimismo, señaló que la expansión de esta casa de estudios responde a la creciente demanda de espacios en educación superior, con un modelo que promueve el pensamiento crítico, la innovación y la responsabilidad social.

Finalmente, el gobernador reiteró el reconocimiento al Gobierno de México por su respaldo, al considerar que este tipo de proyectos contribuyen a saldar una deuda histórica con las juventudes, al garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior en Sonora.

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