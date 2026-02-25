Morelia.— La violencia registrada desde el domingo en Aguililla, Michoacán, la tierra Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fue exhibida ayer a través de imágenes compartidas por habitantes que salieron del pueblo.

En ellas se cuentan al menos 42 vehículos incendiados, incluyendo un camión de basura, al igual que oficinas de la Presidencia Municipal, la terminal de autobuses y la sucursal del Banco del Bienestar.

Las imágenes fueron compartidas por el sacerdote Gilberto Vergara García, quien fue párroco de Aguililla.

Pobladores dieron a conocer los daños causados en Aguililla durante las jornadas de violencia. Foto: Especial

Una expolicía municipal que huyó del pueblo contó a EL UNIVERSAL que la situación por la que atraviesan los habitantes es crítica. “Al grado de que si no los mata el cártel (CJNG) se van a morir de hambre o de alguna enfermedad, porque no hay comercios abiertos, la clínica está cerrada, no hay escuelas abiertas y no pueden salir del pueblo”, expuso.

Señaló que si las autoridades estatales y federales no limpian el municipio de Aguililla, y los vecinos de Coalcomán y Chinicuila, esa zona va a seguir controlada por el grupo criminal y las consecuencias serán fatales.

“Si no actúan pronto, esa será la tumba de la pobre gente. Yo ya sólo tenía unos tíos y unos primos ahí, pero se salieron hoy, mientras estaba el gobierno, y me platican todo lo que hace ese grupo de delincuentes. Ojalá Dios no abandone a mi gente”, dijo.

Aplauden cambio

“En esta situación, que sabemos fue coyuntural [por la muerte de El Mencho en un enfrentamiento con el Ejército], donde un cártel de ese tamaño pierde la cabeza, hay que entender que ya hay varias cabezas queriendo sustituir y esto sigue. No solamente sigue una sucesión en la dirección del cártel, muy probablemente sea una división y cualquiera de las dos posibilidades va a ser dolorosa para la población”, expuso el padre Gilberto Vergara.

El integrante de la Diócesis de Apatzingán aplaudió el abatimiento de Rubén Oseguera a manos de las Fuerzas Armadas y dijo que es de respeto el actuar de las autoridades en ese sentido, porque marca muy claro que es otra la estrategia que el gobierno federal utiliza.

“Atrás quedaron los ‘abrazos, no balazos’. Eso es bueno. Pero al final todo cambió, todo golpe certero va a generar muchas reacciones. Ya las vimos y no son menores”, expuso.

El expárroco de Aguililla coincidió con los pobladores locales, en el sentido de que los operativos de las fuerzas federales y estatales deben ser permanentes, porque, si no, no habrá una solución permanente para las víctimas.

Ejército, de entrada por salida

Por la tarde de ayer, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil de Michoacán realizó un despliegue en esa zona de Tierra Caliente para liberar los tramos carreteros que el CJNG bloqueó con vehículos quemados, desde el pasado domingo, en los accesos al municipio de Aguililla.

Pese a llegar con varias unidades y el apoyo de un helicóptero, tras restablecer la circulación las fuerzas estatales y federales se retiraron, lo que provocó molestia de algunos pobladores, que dijeron quedar a merced de los criminales.