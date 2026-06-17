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Valladolid, Yucatán. - Un nuevo caso de abuso sexual en una escuela derivó en la retención del director y de un docente, a quienes se les acusa de encubrir al conserje del plantel educativo.
Los hechos ocurrieron este miércoles en Tesoco, comisaría de Valladolid, donde sus habitantes acudieron a las instalaciones de una telesecundaria y retuvieron y, posteriormente, encarcelaron al director del plantel y a un maestro.
Los padres de familia señalaron que hace varios días plantearon el caso a las autoridades de la escuela, pero éstas hicieron caso omiso de las acusaciones.
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Indicaron que el director permitió que el conserje permaneciera en el plantel, pese a los graves señalamientos de abuso sexual contra una menor de edad.
Durante la protesta arribó el supervisor de la Zona 09 de telesecundarias, Jaime Moo, quien explicó que el asunto ya era atendido por las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY).
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Indicó que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de la escuela y en un horario ajeno a las actividades académicas, por lo que señaló que corresponde a las autoridades ministeriales determinar las responsabilidades.
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Señaló que el trabajador acusado no se encontraba en la comunidad, ya que fue requerido en Mérida para comparecer ante instancias administrativas y jurídicas.
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Sin embargo, los manifestantes también lo retuvieron junto con otras docentes que llegaron posteriormente.
Hasta la tarde de este miércoles, los habitantes mantenían retenidos a los docentes y al supervisor, mientras que agentes de la SSP y de la Policía Municipal de Valladolid permanecieron en la comunidad para prevenir nuevos incidentes.
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dmrr/cr
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