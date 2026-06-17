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Culiacán, Sin. a 17 de junio. - La Senadora, Imelda Castro Castro, se convirtió en la segunda legisladora federal de Sinaloa que solicitó licencia por tiempo indefinido para separase de su cargo por tiempo indefinido para participar en el proceso interno de Morena y estar en condiciones de aspirar a la candidatura a la gobernatura.
Su solicitud, dirigida a la presidenta de la Mesa directiva del Senadora de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, establece que su petición de separarse de su escaño será a partir del próximo lunes 23 de junio de este año.
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El martes pasado, la diputada federal, Graciela Domínguez Nava solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo, para participar en la elección de Morena para elegir a la encargada de la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones locales del 2027.
Domínguez Nava, quien fungió en el gabinete del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, como secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado del 2021-2024, anunció esta tarde, su decisión de separarse en forma temporal de su curul en la Cámara Federal de Diputados, por lo que ya presentó su licencia.
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