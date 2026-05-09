Pachuca.- Una persona sin vida y cinco lesionados fue el saldo de la explosión de pirotecnia durante una procesión que realizaban pobladores de la comunidad de Jalapilla, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo.

El incidente ocurrió en el momento en que los peregrinos efectuaban una caminata, pero el manejo inadecuado de cohetones generó una chispa. La detonación alcanzó a varios de los asistentes.

Durante varios minutos prevalecieron la confusión, los gritos y el temor entre los participantes, mientras vecinos de la zona alertaron a cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil, a quienes solicitaron apoyo para atender a los heridos.

Vecinos de la zona alertaron a cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil. | Foto: Especial.

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Tras la llegada de los cuerpos de rescate, al menos seis personas fueron trasladadas para recibir atención médica debido a las quemaduras y lesiones que presentaban. Entre ellas se encontraba el comisariado ejidal de Epazoyucan, Abel Islas, quien posteriormente perdió la vida mientras recibía atención médica.

Asimismo, otras cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer cuyo estado de salud fue reportado como grave y permanece hospitalizada.

De igual manera, se informó que continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.

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JACL/cr