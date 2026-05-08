Pachuca.- El gobierno estatal hidalguense impulsa la formación profesional especializada en áreas de alta relevancia para el desarrollo energético del país.

Con esta preparación se contará con profesionistas mejor vinculados a la industria energética nacional, se informa en un comunicado en el que se consigna que esta estrategia se desarrolla en la Universidad Politécnica de la Energía (UPE).

Se dice que en esta institución educativa se impulsa el Modelo de Educación Dual que permite a su comunidad estudiantil integrarse a procesos productivos y operaciones estratégicas del sector energético nacional.

En este contexto, el estudiante Jael André Sánchez Reyes, de quinto cuatrimestre del Técnico Superior Universitario en Perforación y Servicios a Pozos, realiza su estadía profesional en la Gerencia de Coordinación Operativa de la Región Marina Noreste (RMNE), perteneciente al área de Exploración y Producción de PEMEX.

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Durante este proceso formativo, el joven hidalguense desarrolla actividades vinculadas directamente con su especialidad, lo que le permite aplicar conocimientos teóricos, adquirir experiencia práctica y fortalecer competencias en uno de los sectores estratégicos para la economía y la transición energética de México.

La rectora de la UPE, Brenda Flores Alarcón, asegura que el Modelo Dual fortalece la preparación de perfiles profesionales con mayor pertinencia y alineados a las necesidades reales de la industria, además de consolidar una vinculación efectiva entre la academia y el sector productivo.

Estas acciones forman parte de la política educativa impulsada por el gobernador Julio Menchaca y el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, enfocada en generar mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, mediante educación de calidad, innovación y formación profesional especializada.

Con iniciativas de este tipo, Hidalgo consolida un modelo educativo orientado a preparar talento altamente capacitado para responder a los retos de la industria energética y contribuir al crecimiento económico y tecnológico del país.

afcl