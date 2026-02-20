Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Ciudad Juárez. - Con el fin de recabar indicios que ayuden a dar con el paradero de , se realizó un rastreo en el Arroyo del Navajo.

Lo anterior forma parte de los trabajos de seguimiento a la carpeta de investigación por la ausencia de Esmeralda Rincón Castillo de 14 años de edad, quien cuenta con reporte de ausencia del día .

Realizan rastreo de búsqueda de Esmeralda Rincón en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez; desapareció en 2009. Foto: Especial.
Realizan rastreo de búsqueda de Esmeralda Rincón en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez; desapareció en 2009. Foto: Especial.

Para ello, se llevó a cabo un rastreo en el Valle de Juárez, José Paredes en la zona conocida como Arroyo del Navajo.

Lee también:

En la intervención, se recorrió y se inspeccionó de manera pedestre la zona desértica, además, se revisó con equipo especializado lo que parece ser un socavón.

El rastreo fue realizado con el fin de que lleve a la localización de ausente, cuya búsqueda es de manera ininterrumpida.

Realizan rastreo de búsqueda de Esmeralda Rincón en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez; desapareció en 2009. Foto: Especial.
Realizan rastreo de búsqueda de Esmeralda Rincón en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez; desapareció en 2009. Foto: Especial.

Dicha acción estuvo encabezada por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el área de Antropología, Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Comisión Local de Búsqueda.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]