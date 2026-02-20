Ciudad Juárez. - Con el fin de recabar indicios que ayuden a dar con el paradero de Esmeralda Rincón Castillo, se realizó un rastreo en el Arroyo del Navajo.

Lo anterior forma parte de los trabajos de seguimiento a la carpeta de investigación por la ausencia de Esmeralda Rincón Castillo de 14 años de edad, quien cuenta con reporte de ausencia del día 19 de mayo del año 2009.

Realizan rastreo de búsqueda de Esmeralda Rincón en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez; desapareció en 2009. Foto: Especial.

Para ello, se llevó a cabo un rastreo en el Valle de Juárez, José Paredes en la zona conocida como Arroyo del Navajo.

En la intervención, se recorrió y se inspeccionó de manera pedestre la zona desértica, además, se revisó con equipo especializado lo que parece ser un socavón.

El rastreo fue realizado con el fin de localizar algún indicio que lleve a la localización de ausente, cuya búsqueda es de manera ininterrumpida.

Dicha acción estuvo encabezada por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el área de Antropología, Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Comisión Local de Búsqueda.

