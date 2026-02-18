Ciudad Juárez. — La mañana de este miércoles llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, Marx Arriaga Navarro, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como responsable de los Libros de Texto Gratuitos en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al arribo al aeropuerto internacional Abraham González, fue recibido con gritos, pancartas y consignas de un grupo de ciudadanos que ya lo esperaban.

Los manifestantes le gritaban consignas como “Los libros no son tuyos” y “Deja de mentir”, “fuera de Juárez”, “fuera Arriaga”, ya que según señalaron están inconformes respecto al contenido y proceso de elaboración de los nuevos materiales educativos distribuidos a nivel nacional.

Arriaga llega a esta ciudad, ya que anunció se incorpora de nuevo como investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El ahora exfuncionario federal no dio declaraciones ni se reportaron afectaciones a los viajeros y demás personas que se encontraban en ese momento en el aeropuerto.

afcl/LL