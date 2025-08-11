Pachuca.– En la audiencia inicial celebrada contra un policía de la Secretaría de Seguridad Pública involucrado en la muerte de uno de sus compañeros, el Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio, con lo que descartó así que el deceso del oficial haya sido un accidente.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, en que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, un elemento de la corporación perdió la vida mientras convivía con un compañero. En un inicio se informó que la muerte se habría producido de manera accidental al dispararse el arma de cargo.

Lee también Fuga de combustible en ductos de Pemex ubicados en Pachuca, Hidalgo, moviliza a elementos de seguridad; no se reportan lesionados

Se indicó que el compañero del agente fallecido acudió de forma voluntaria a rendir declaración; sin embargo, el Ministerio Público determinó que existían elementos suficientes para establecer que se trató de un crimen, por lo que durante la audiencia se formuló la imputación correspondiente.

Asimismo, se solicitó la vinculación a proceso, pero el procedimiento continuará, ya que el presunto responsable se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Lee también Asesinan a hombre en calles de Tula, Hidalgo; suman cinco ejecuciones en una semana

La continuación de la audiencia está programada para el próximo jueves, en que se reiterará la solicitud de vinculación. Mientras tanto, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov