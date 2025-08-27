Pénjamo, Gto.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) localizaron a dos adolescentes de 14 y 17 años con lesiones graves, que produjeron su muerte, en un inmueble ubicado en la Comunidad Santa Lucía, en el municipio de Pénjamo, en los límites de Guanajuato con el estado de Michoacán.

La propiedad intervenida por la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) fungía como punto de operación de un grupo delictivo con origen en Jalisco, en donde localizaron armamento, cientos de cartuchos y equipo táctico.

Los menores de edad estaban en calidad de desaparecidos y eran buscados en la plataforma de Alerta Amber. “Ambos menores recibieron atención médica inmediata; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, lamentablemente fallecieron más tarde”, informó la SSyP.

Detalló que a través de las FSPE se llevan a cabo acciones de presencia, prevención e investigación en Pénjamo, que han permitido asegurar armamento, cartuchos, equipo táctico y un vehículo en el inmueble del poblado Santa Lucía.

En un comunicado precisó que en la intervención, que inició el 23 de agosto pasado, se han asegurado hasta el momento dos armas largas y un arma corta calibre .22 mm; más de 570 cartuchos útiles de distintos calibres y más de 40 cargadores; prendas, chalecos, cascos, botas y accesorios tácticos en cantidad significativa.

En el lugar también aseguraron un vehículo, hachas y una motosierra.

“La Secretaría de Seguridad y Paz expresa su solidaridad ante este hecho que duele y preocupa, y subraya que las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, con un compromiso firme de transparencia y apego a la ley”.

Este miércoles expuso que trabajos de investigación y operativos coordinados con autoridades estatales y federales se mantienen en la zona, y los resultados se irán informando en la medida en que los tiempos jurídicos lo permitan.

Este resultado muestra que la participación ciudadana es vital y destacó que la denuncia anónima es segura, confidencial y se atiende de inmediato. “Cada denuncia al 089 es una voz que puede salvar vidas y evitar que niñas, niños y jóvenes sean atrapados por la delincuencia”.

En temas relevantes, la Fiscalía General del Estado omitió informar sobre la localización de los dos adolescentes desaparecidos y las causas de su muerte.

