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Cuernavaca, Mor.- En Morelos no habrá suspensión de clases en la inauguración del Mundial de futbol y hasta este momento la instrucción es aplicar el calendario escolar como está previsto, y, en su caso, el próximo día jueves podría haber un cambio de actividad para permitir que las escuelas, mientras están en sus horarios, puedan realizar actividades deportivas, incluso suspender dentro de la propia escuela para quienes quieran presenciar la transmisión de la inauguración del Mundial.
Así lo informó Raúl Aguirre Espitia, director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y precisó que hasta ahora no hay autorización para suspender clases. Explicó que en caso de que directores y padres de familia acuerden la suspensión de labores los días jueves y viernes se analizaría y actuarán según corresponda.
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Aguirre Espitia informó por otra parte que las protestas de los maestros adheridos a la CNTE han provocado el cierre de entre 20 y 30 escuelas de educación básica, afectando a cerca de 7 mil alumnos, principalmente de la zona oriente.
El IEBEM informó que en Morelos operan 3 mil 235 escuelas de educación básica, que incluyen los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria.
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dmrr/cr
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