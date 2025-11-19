Villahermosa.- Los tabasqueños se preparan para vivir la que llaman una “noche histórica”, donde Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México, oriunda de esta tierra, buscará la cuarta corona para el país. Desde estadios de beisbol, plazas públicas, bares, antros y restaurantes con grupos musicales y promociones especiales invitan a disfrutar de la transmisión en vivo desde Tailandia.

Es la primera vez que una tabasqueña compite en este certamen internacional, lo que ha desatado furor en la entidad.

El gobierno del estado invitó a la población a que acuda este jueves al estadio de Beisbol, Parque Centenario 27 de febrero, donde se transmitirá en vivo el concurso de belleza, y donde habrá música en vivo y shows de comediantes, todo gratis.

“Además de celebrar el día de la revolución, vamos a estar apoyando a Fátima Bosch a quien le deseamos mucho éxito en el certamen internacional; nos sentimos muy orgullosos de ella. Porque ya trascendió el concurso de belleza”, anunció el gobernador, Javier May.

También, la titular de la Secretaría de Turismo, Katia Ornelas Gil, destacó que, el estado se prepara para vivir una “noche significativa”.

“Ese día, Tabasco no asistirá como público, asistirá como respaldo, como aplauso, como palabra que cruza fronteras. Fátima llega a este escenario global después de un proceso marcado por disciplina, preparación, temple y visión, quien ha demostrado liderazgo, compromiso y una identidad clara, la de una mujer que sabe hacia dónde quiere ir y lo que representa estar ahí”, sostuvo.

“Para Tabasco, Fátima ya logró lo más importante, ser inspiración, y por eso hoy lo afirmamos con convicción. Pase lo que pase en ese certamen, para Tabasco, Fátima ya ganó. Ganó por su esfuerzo, ganó por su presencia y ganó porque nos recordó que los sueños también se pueden cumplir”.

La alcaldía de Teapa, municipio del que es originaria la Miss Universo México 2025, anunció que instalará pantallas en el parque central para seguir la transmisión en vivo desde Tailandia. Lo mismo harán los municipios de Jonuta, Huimanguillo, Comalcalco y Jalpa de Méndez.

Restaurantes y bares de fiesta

Los restaurantes y bares también se preparan para esta noche de elección y todos con diversas promociones, pero llama la atención uno dedicado a la venta de snack y cervezas internacionales, el cual anunció que si gana Fátima Bosch la corona, la cuenta de todos sus comensales será gratis.

Otros más están ofreciendo bebidas al 2 x 1 y descuentos al término del evento. Antros de la comunidad LGBT anuncian que abrirán a las 6 de la tarde para que puedan acudir sus clientes a presencias la transmisión en vivo.

Leidi Susana León Sánchez, presidenta de la Canaco- Villahermosa, indicó que este evento ayudará en las ventas de comercios en un 5% o 10% con la venta de cervezas o diademas alusivas al concurso.

Señaló que los más beneficiados serán los restaurantes, donde muchos jóvenes o las familias, se reunirá para ver el evento.

Gerardo Torres, empresario de bares y restaurantes, consideró que “los empresarios tabasqueños que transmitan el evento si les beneficiará, pero lamentablemente la apertura del estadio Centenario se llevara a más del 65% de las personas que piensan disfrutar del evento en un ambiente fuera de casa”.

Señaló que se trata de un evento “único e irrepetible” para los tabasqueños y confió en que la gente acudirá a establecimientos que lo transmitan, aunque no creo que genere una derrama económica importante para los empresarios.

“Todos como tabasqueños, estamos muy orgullosos de tener a Fátima representando a México, estamos convencidos que hará un excelente papel y pienso que la mayoría querrá salir de sus casas a disfrutar la transmisión.

