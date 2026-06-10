Culiacán, Sin. a 10 de junio. - Un Juez de Control y Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en contra de Miguel Ángel “N”, por su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que el próximo jueves en la audiencia de individualización, determinará la pena correspondiente y las sanciones.

La Fiscalía General del Estado en sus investigaciones, estableció que el día dos de noviembre del 2024, en el municipio de Ahome, el ahora sentenciado trasladó a su víctima a un domicilio donde la amenazó con un objeto punzocortante.

Lee también Al menos 30 escuelas de Hidalgo activan clases a distancia por mal clima; lluvias complican movilidad y acceso a comunidades

Posteriormente, con la intención de privarla de la vida, le arrojó un líquido inflamable y le prendió fuego utilizando un encendedor lo que le causó a su víctima diversas lesiones en su cuerpo.

En su intento por trasladar a la mujer a un lugar alejado, ésta logró escapar y solicitar ayuda a una familia, quienes la resguardaron y pidieron el auxilio de la policía quie la escoltó hasta un hospital para recibir atención médica.

En base a la carpeta de investigación que se abrió, se logró obtener una orden de detención, la cual se ejecutó el pasado 8 de noviembre del 2024, por lo que un día después, se celebró la audiencia inicial

[Publicidad]

dmrr/cr