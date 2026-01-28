Mérida, Yucatán.- El frío continúa implacable en Yucatán, pues este miércoles los termómetros descendieron a 12.9 grados en El Escondido, comunidad de Tzucacab, en el sur del estado.

La Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) indicó que este nivel de temperatura fue la más baja en la entidad durante las primeras horas de hoy.

En Mérida y el resto de los municipios se registraron temperaturas entre los 13 y 15 grados, además de que se presentaron lloviznas por la mañana y la jornada se mantiene con cielo nublado y clima templado.

Asimismo, el fuerte “norte” que azota la costa yucateca provocó que el mar se saliera en el puerto de San Felipe, fenómeno conocido como creciente o marea ascendente.

Estas condiciones climáticas se deben a la masa de aire ártico, que impulsó el Frente frío número 30 y que se mantiene sobre la región.

Pero las noticias no son nada alentadoras, pues Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que durante la noche del viernes y el amanecer del sábado ingresará un nuevo frente frío a la Península de Yucatán, el cual reforzará el ambiente gélido que predomina en la región.

Por el paso de este sistema y su masa de aire polar, se espera un descenso marcado de las temperaturas, las cuales se mantendrán muy bajas del 1 al 4 de febrero, con mayor intensidad el lunes 2 y el martes 3 de febrero, ya que se esperan hasta 7 grados en el Cono Sur del estado.

