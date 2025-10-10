Autoridades y Protección Civil de Sonora, se mantienen en sesión permanente y despliegan personal de emergencia ante el pronóstico de lluvias para los días viernes, sábado y domingo, donde se prevé que las precipitaciones vayan de moderadas a intensas, derivadas de los desprendimientos nubosos de los ciclones tropicales presentes actualmente en el Océano Pacífico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical “Priscilla” continuarán ocasionando cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte y noroeste del estado de Sonora.

A su vez, se mantiene en vigilancia la tormenta tropical “Raymond”, la cual presenta una trayectoria hacia el noroeste del país, con alta probabilidad de ocasionar precipitaciones fuertes a muy fuertes durante el fin de semana en todo el estado.

Aunado a esto, se prevé un aumento en la velocidad de los vientos, con rachas de 70 a 90 km/h (kilómetros por hora) sobre la línea costera sur, así como oleaje de 3 a 5 metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Leer también: Crónica: Una lluvia incesante y la noche que la huasteca potosina no durmió

La tormenta tropical Raymond ha dejado varias afectaciones en México. Foto: SMN

También, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando las condiciones anteriores y generando un descenso en las temperaturas, con amaneceres frescos en las regiones altas del territorio estatal.

En total, 6 mil 280 elementos de bomberos, cuerpos de rescate, seguridad y fuerzas armadas estarán listos para atender cualquier emergencia. Además, fueron movilizados 40 elementos de Protección Civil a los municipios de Guaymas, San Luis Río Colorado, Bahía de Kino y Agua Prieta.

Durante el fin de semana, dependiendo del avance del fenómeno, se valorará si es necesario suspender las actividades escolares del lunes, así como otros eventos deportivos o recreativos.

Leer también: Lluvias en Hidalgo dejan al menos 18 personas fallecidas, informa gobierno estatal

Foto: Archivo/ Cuartoscuro

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante lluvias y tormentas como resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

Pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos; revisar y mantener limpios los desagües del hogar; no tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones; no ingresar al mar si se presenta marejada alta o condiciones peligrosas y seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto en caso de oleaje elevado o vientos fuertes.

Ante cualquier emergencia, se pide marcar de inmediato a la línea telefónica 9-1-1.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr