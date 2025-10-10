Pachuca.- El gabinete de emergencia, de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, dio a conocer las afectaciones registradas en la entidad a causa de las intensas lluvias. Hasta el momento se reportan 18 personas fallecidas, luego de que en las últimas horas se confirmara la muerte, de 16 que se suman a las dos más contabilizadas previamente.

Se indicó que los fallecimientos ocurrieron por deslaves ocho de ellos en Tenango de Doria, y ocho más en Zacualtipan. Previamente una pareja había perdido la vida en Acaxochitlan al caer un árbol en su automóvil.

De acuerdo con el informe, existen 90 comunidades incomunicadas, donde numerosos pobladores solicitan apoyo aéreo para ser evacuados, ya que los accesos permanecen totalmente bloqueados.

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, detalló que las lluvias han dejado 308 escuelas afectadas, 27 inundaciones, 95 albergues habilitados, mil viviendas dañadas, 5 puentes afectados, 6 ríos desbordados y 17 municipios sin energía eléctrica.

Asimismo, se contabilizan 20 árboles caídos, 87 derrumbes, 38 deslaves, y 59 hospitales y clínicas con afectaciones. En materia de infraestructura carretera, se reportan 71 caminos dañados, de los cuales 32 permanecen cerrados, 32 parcialmente abiertos y 7 totalmente habilitados.

El gobernador informó que sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le expuso la situación que enfrenta el estado. Además, señaló que se trasladará a algunos de los municipios más afectados y que se destinarán 500 millones de pesos para atender las labores de rehabilitación y reconstrucción en las zonas dañadas.

La secretaria de Salud, Vanesa Escalante dio a conocer que serán trasladados a estas zonas alrededor de 100 integrantes del personal de salud, ya que se esperan brotes infecciosos. También se hizo un llamado a la población, acudir a los albergues que ya fueron habilitados.

