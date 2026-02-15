Mazatlán, Sinaloa, 15 de febrero de 2026.- El Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, sigue regalando gratos momentos y en su tercer día de actividades el Combate Naval sorprendió con un espectáculo piromusical que iluminó el cielo y emocionó a más de 95 mil asistentes que se dieron cita en la zona de Olas Altas, al ritmo de la banda sinaloense.

Durante casi media hora, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, con pirotecnia, revivió la épica noche de marzo de 1864 en el Puerto de Mazatlán, cuando el Ejército Francés en la embarcación “La Cordelière” intentó tomar la costa y el Ejército Mexicano desde tierra protegió la ciudad, al contener y vencer al enemigo.

Carnaval Internacional de Mazatlán. Sinaloa. Febrero 2026. Foto: Especial

La Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, en representación del Gobernador, el Doctor Rubén Rocha Moya, y la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, estuvieron presentes durante el espectáculo piromusical, el cual estuvo a cargo del maestro Jorge Márquez, e iluminó el cielo desde seis diferentes barcazas, y otros puntos en tierra, causando la sensación en miles de espectadores que se dieron cita en el corazón carnavalero de Olas Altas, así como las calles aledañas.

Carnaval Internacional de Mazatlán. Sinaloa. Febrero 2026. Foto: Especial

Este espectáculo fue acompañado por el sonido local que interpretó temas clásicos de la tambora como “El niño perdido”, “Amor Eterno” interpretado por Lola Beltrán, “El Coyotito”, “La Cuichi”, “Mazatlán”, “Palillos Chinos” y “El Sinaloense”, que al compás de las notas musicales causaron la sensación, en medio de una constelación de pirotecnia.

De acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, en este tercer día de la máxima fiesta porteña se registró una asistencia de más de 123 mil personas, entre locales y turistas, ya que en la zonas de Olas Altas fueron 95 mil asistentes, en avenida Del Mar se contabilizaron 5 mil, y en el Estadio “Teodoro Mariscal” fueron 23 mil personas.

