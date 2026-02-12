Con la tradicional música sinaloense, el ritmo y el baile, Javier I fue coronado como Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, durante el primer día de la máxima fiesta porteña que reunió a más de 25 mil asistentes en el Estadio “Teodoro Mariscal”.

La Reina del Carnaval, Anahí I, entregó los atributos reales al nuevo soberano de la alegría, quien estuvo acompañado del Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romeo.

La Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y la Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, participaron en el arranque de esta tradicional celebración mazatleca, que se celebrará del jueves 12 al martes 17 de febrero.

Ballet folclórico del Carnaval Internacional Mazatlán 2026. Foto: Especial

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría.

El Ballet Folclórico del instituto presentó el espectáculo con los cuadros “Mi Diana”, “Manicero”, “Pachuca”, “Cinco de chicles”, “Estereofónica” y “Pato asado”, bajo la coordinación general de Zoila Fernández y con coreografías de Esaul Delgadillo, Pablo Navarrete y Javier Arcadia.

