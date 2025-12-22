Más Información

Chihuahua, Chihuahua.– La gobernadora Maru Campos Galván hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad chihuahuense a mantener viva la esperanza y el amor fraternal durante esta , así como a prepararse para fortalecer la unidad rumbo al año 2026.

En el mensaje que dirigió con motivo de las , la mandataria invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre el significado de la Navidad y a renovar los valores que fortalecen a la comunidad.

“Es tiempo de Navidad, un momento en el que recordamos el nacimiento que cambió la historia y que nos enseñó que la verdadera luz nace en la humildad, el amor y la entrega por los demás”, expresó.

Campos Galván destacó que la unidad y la familia son los pilares que sostienen a Chihuahua, y subrayó que estas fechas invitan a colocarlas en el centro de la vida social y comunitaria.

A pocos días del inicio de 2026, la gobernadora llamó a la reconciliación y a la armonía como bases para generar nuevas y mejores oportunidades de .

“Este fue un año para renovar una esperanza que resiste y que, al igual que Chihuahua, sigue creciendo. Los invito a preparar nuestros corazones para un 2026 lleno de unidad y propósito”, concluyó.

