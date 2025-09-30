Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Mérida, Yucatán.- Un joven de 22 años con discapacidad intelectual, que se encontraba desde ayer, fue localizado este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que desde el primer momento implementaron un .

El joven fue hallado en terrenos del relleno sanitario de Susulá, en el poniente de Mérida, a donde llegó tras salir de su domicilio en el fraccionamiento Sian Ka’an de Ciudad Caucel con destino a una tienda de conveniencia.

Lee también Lee también

La madre del joven, al ver que no regresó denunció su desaparición por lo que se activó un protocolo de búsqueda con la participación de policías y bomberos de la (SSP).

Después de varias horas de búsqueda fue localizado, por lo que paramédicos de la SSP valoraron su estado físico, y posteriormente, fue entregado a sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses