Mérida, Yucatán.- Un joven de 22 años con discapacidad intelectual, que se encontraba extraviado desde ayer, fue localizado este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que desde el primer momento implementaron un operativo de búsqueda.

El joven fue hallado en terrenos del relleno sanitario de Susulá, en el poniente de Mérida, a donde llegó tras salir de su domicilio en el fraccionamiento Sian Ka’an de Ciudad Caucel con destino a una tienda de conveniencia.

La madre del joven, al ver que no regresó denunció su desaparición por lo que se activó un protocolo de búsqueda con la participación de policías y bomberos de la (SSP).

Después de varias horas de búsqueda fue localizado, por lo que paramédicos de la SSP valoraron su estado físico, y posteriormente, fue entregado a sus familiares.

