Pachuca.- Anegamientos y colapso de vialidades dejó la fuerte lluvia registrada esta tarde en la capital del estado de Hidalgo, donde peatones tuvieron que ser auxiliados por elementos de Protección Civil municipal.
La precipitación provocó el colapso de varias avenidas de Pachuca. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se atendieron inundaciones por corrientes pluviales en la calle Ferrocarril Central, en el entronque con el Bulevar Colosio, así como en la colonia Piracantos.
También se reportaron encharcamientos y cierres viales en el bulevar Colosio, a la altura de las oficinas del Seguro Social en Piracantos, donde fue necesario apoyar a la ciudadanía para cruzar las zonas afectadas.
Ante las condiciones climáticas, elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil mantienen recorridos preventivos en distintas calles de la ciudad.
Algunos tramos tuvieron que ser cerrados a la circulación debido a la magnitud de los anegamientos.
También se reportaron zonas afectadas con encharcamientos de consideración sobre la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, el Bulevar Minero, Venta Prieta, además del Bulevar Felipe Ángeles y la carretera Pachuca–Actopan.
