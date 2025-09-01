Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Pachuca.- Anegamientos y colapso de vialidades dejó la registrada esta tarde en la capital del estado de , donde peatones tuvieron que ser auxiliados por elementos de Protección Civil municipal.

La precipitación provocó el colapso de varias avenidas de . De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se atendieron por corrientes pluviales en la calle Ferrocarril Central, en el entronque con el Bulevar Colosio, así como en la colonia Piracantos.

También se reportaron encharcamientos y cierres viales en el bulevar Colosio, a la altura de las oficinas del Seguro Social en Piracantos, donde fue necesario apoyar a la ciudadanía para cruzar las zonas afectadas.

Lee también

Personas son auxiliadas para evitar zonas de inundaciones en Hidalgo (01/09/25) Foto: Especial
Personas son auxiliadas para evitar zonas de inundaciones en Hidalgo (01/09/25) Foto: Especial

Ante las condiciones climáticas, elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil mantienen recorridos preventivos en distintas calles de la ciudad.

Algunos tramos tuvieron que ser cerrados a la circulación debido a la magnitud de los anegamientos.

También se reportaron zonas afectadas con encharcamientos de consideración sobre la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, el Bulevar Minero, Venta Prieta, además del Bulevar Felipe Ángeles y la carretera Pachuca–Actopan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses