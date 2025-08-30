Resultado: América, sin su afición, vence a Pachuca en el Ciudad de los Deportes; Allan Saint-Maximin anota de nuevo

En un desolado escenario con tintes pandémicos, América goleó (3-0) a Pachuca para retomar el subliderato del torneo Apertura 2025. Gran exhibición de las Águilas.

Sin su afición, luego del castigo impuesto por la alcaldía Benito Juárez, los azulcrema se presentaron en casa para vencer a unos inexistentes Tuzos de Jaime Lozano que ofrecieron muy poco.

Con goles de Igor Lichnovsky (21') y Allan Saint-Maximin (70'), los de Coapa sumaron de nuevo tres puntos para mantener el invicto y seguir de cerca los pasos del líder Monterrey.

Primero, el central chileno apareció entre centrales hidalguenses para convertir un pase de Alejandro Zendejas en el primer gol del partido. Los gritos de los jugadores y de André Jardine se escucharon con gran efusividad.

Pachuca respondió con un disparo de Oussama Idrissi, pero Luis Ángel Malagón rechazó con una gran atajada, luego Israel Reyes sacó un balón en la líneade la portería. Pachuca no hizo más y sufrió en la Ciudad de México.

América jamás estuvo en peligro y toso se definió con el ingreso del francés Allan Saint-Maximin. El atacante de los azulcrema jugó de nueva cuenta media hora, suficiente para convertir su segundo gol.

Allan se quitó al portero Carlos Moreno que estaba en el medio campo y definió desde tres cuartos de cancha para ampliar la ventaja. Esta vez, el festejo fue con menor alegría.

Cristian Borja hizo el 3-0, pero el gol fue invalidado por unna falta previa. Tras revisarse el VAR la acción se canceló y todo quedó 2-0. Gran partido de las Águilas de André Jardine.