La ola de violencia que se presentó en Tabasco dejó cuatro personas muertas y un intenso operativo en Villahermosa que provocó el cierre de varias calles y avenidas.

Dos mujeres fueron ejecutadas a balazos en el interior de un motel, a sólo unos metros de la cabecera municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en el motel Trojan. Una de las mujeres asesinadas fue identificada como Gloria “N”, originaria de Jalpa de Méndez y propietaria de una funeraria.

Uno de las personas asesinadas en Tabasco (17/09/2025). Foto: Especial

A decir de los vecinos, días atrás, Gloria había sufrido un ataque armado en su domicilio, aunque resultó ilesa a pesar de que sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra su vivienda.

Las autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

A la lista de víctimas se sumaron dos hombres que fueron asesinados a balazos en hechos distintos ocurridos en diferentes colonias del municipio de Centro.

El primer hecho se registró sobre la calle Músicos de la colonia Gaviotas Sur, del municipio de Centro donde sujetos a bordo de una motocicleta acribillaron a un masculino.

En un segundo hecho ocurrido en la capital del Estado, un sujeto fue atacado a balazos sobre la avenida 27 de Febrero en las inmediaciones de la colonia Atasta de Serra.

A decir de los vecinos, el hombre trabajaba de ‘talachero’, el en una vulcanizadora, donde fue ejecutado por hombres también a bordo de una motocicleta.

Elementos de seguridad acordonan la zona (17/09/2025). Foto: Especial

Cabe señalar que apenas el lunes 15 de septiembre, tres mujeres fueron ejecutadas a balazos en el interior de un departamento en el Fraccionamiento Pomoca, de Nacajuca.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas que ocasionaron los homicidios, ni han reportado detención alguna relacionada con estos crímenes.

Debido a estos hechos, elementos de diferentes corporaciones policíacas federales y estatales, realizaron un operativo en la colonia Punta Brava de la ciudad de Villahermosa, por el cual se tuvieron que cerrar varias calles, lo que causó alarma entre los vecinos, sin que se haya informado sobre alguna detención.

