Con un precio que superó en más de mil 500 millones de pesos a lo proyectado y más de un año y medio de retraso, este lunes inició operaciones la Línea 4 del Tren Ligero en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuyo trazo es de 21 kilómetros y ocho estaciones.

Se estima que esta línea, que conecta la cabecera municipal de Tlajomulco con el resto de la ciudad, pueda transportar diariamente a 106 mil personas; además, el sistema contará con cinco rutas alimentadoras en las que circularán 52 autobuses.

El acceso será gratuito durante el período de prueba que concluirá el próximo 31 de diciembre y su horario es de las 6:00 a 21:00 horas.

Lee también Hallan cuerpo de mujer con huellas de tortura en Tila, Chiapas; organización feminista demanda seguridad a las mujeres

Según las autoridades estatales esta línea representa una solución de movilidad segura, sustentable y eficiente para miles de familias que diariamente se trasladan hacia Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

La Línea 4 tiene un recorrido de extremo a extremo de 38 minutos y frecuencias de paso de 9 minutos, lo que, en teoría, permitirá ofrecer tiempos de traslado que inhiban el uso del automóvil particular y el transporte convencional.

El proyecto, iniciado durante la pasada administración estatal, establecía que su conclusión y puesta en marcha sería entre enero y junio de 2024, mientras que su costo llegaría a los 9 mil 725 millones de pesos, sin embargo el costo final ascendió a 11 mil 281 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov