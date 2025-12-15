TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.- El cuerpo de Natividad fue encontrado con huellas de tortura en un camino que conduce a su vivienda en la comunidad Panwitz, en las inmediaciones de Jolnopa Guadalupe del municipio de Tila, en el norte de Chiapas, informó la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1, (CEAMVLV).

La organización feminista afirmó que con este "atroz crimen" suman 31 las víctimas de feminicidio registradas en Chiapas al cierre de este año. No son cifras, son vidas humanas y familias destrozadas por "la violencia machista", afirmó

Lamentó profundamente el hecho, y expresó su pesar e indignación por "el feminicidio de Natividad", porque ,además, según testimonios recabados, el cuerpo Natividad tenía "huellas de tortura". Y el hallazgo en una zona de paso comunitario ha generado una ola de consternación, indignación y temor entre los habitantes, refirió.

La CEAMVLV manifestó que hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han dado información sobre avances concretos en la investigación del caso.

Así que como Colectiva 50+1, aseguró, se solidarizan incondicionalmente con la familia de Natividad y demandan firmemente a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables Asimismo, que se garantice que el crimen no quede impune.

Que haya además medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres de la región de Tila y en todo Chiapas.

Durante este 2025, la Colectiva expuso que han demandado la revisión de la alerta de violencia de género y su ampliación a más municipios donde, lamentablemente, se han presentado nuevos casos de violencia extrema.

Ya que este año, a punto de concluir se cierra, en materia "de violencia machista", con los feminicidios "más atroces" que se han cometido en Chiapas.

