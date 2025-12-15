Con una participación ciudadana de 8.77%, la región de Tula, Hidalgo, votó en contra de la instalación del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo, proyecto que el gobierno federal pretendía instalar en los municipios de Atitalaquia y Tlaxcoapan.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el 63.10% de los participantes se manifestó en contra, mientras que el 35.35% votó a favor del proyecto de economía circular.

El plan oficial contemplaba su instalación en terrenos de Tlaxcoapan y Atitalaquia, donde actualmente se ubica un hospital y que originalmente estaban destinados a la Refinería Bicentenario. Según las autoridades, la iniciativa buscaba contribuir al saneamiento de la contaminación en la región; no obstante, grupos ambientalistas rechazaron el planteamiento desde un inicio, al advertir posibles efectos contrarios.

Región de Tula rechaza parque de economía circular; consulta registra baja participación ciudadana. Foto: Dinorath Mota López

Resultados de la consulta y postura de colectivos ambientalistas

La consulta popular, exigida por colectivos opositores, se realizó con la participación de solo tres municipios, pese a que ciudadanos y activistas señalaron que al menos 14 demarcaciones de la región resultarían impactadas por la instalación del parque.

El IEEH organizó el ejercicio de participación ciudadana, para el cual se instalaron 78 mesas receptoras en 35 secciones electorales, con un listado nominal de 139,831 personas. En total se emitieron 12,259 votos, de los cuales 7,736 fueron en contra, 4,334 a favor y 189 votos nulos.

Se informó que la mayoría de los votos a favor se concentró en el municipio de Tula, mientras que el rechazo predominó en Atitalaquia y Tlaxcoapan.

Los grupos ambientalistas opositores, entre ellos el Movimiento Ricardo Flores Magón, No al Basurero en Atitalaquia, Caminando por la Justicia de Atitalaquia y la Fundación Aplaztle, señalaron que “en esta consulta ganó el no al parque de economía circular, porque la gente participó pensando en defender a sus familias, su territorio, su salud y la vida”.

Los colectivos subrayaron que la ciudadanía no cedió ante presiones, y destacaron que un pueblo informado decide con convicción. Previo a la consulta, se realizó una marcha de protesta, en la que se rechazó el proyecto al considerar que la región ya enfrenta una severa contaminación del aire, agua y suelo, y que decir no a un proyecto dañino implica decir sí a soluciones reales y consensuadas con la población.

