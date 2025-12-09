Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno del Estado de México publicó este martes en la Gaceta Oficial el decreto que crea el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense (SITREM), organismo público descentralizado que operará y supervisará los nuevos sistemas de transporte eléctrico en la entidad, entre ellos teleféricos, trolebuses y tren ligero.

De acuerdo con el documento, el SITREM tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, y quedará sectorizado a la Secretaría de Movilidad encargada de planear y coordinar el sistema integral de transporte.

El decreto retoma datos del Plan de Desarrollo 2023-2029, que advierte que, desde el Plan Maestro de Movilidad de 1996, se proyectaron 483 kilómetros de transporte masivo para la Ciudad y el Estado de México.

A la fecha, la capital ha construido 214 kilómetros, mientras que la entidad mexiquense solo suma 12 kilómetros, equivalente al 8% de lo previsto.

En este marco, el Gobierno del Estado de México reconoce que existe un rezago en transporte público masivo eléctrico, lo que obliga a desarrollar una red propia de movilidad eléctrica.

Entre las atribuciones que tendrá el nuevo Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense (SITREM) se encuentra prestar el servicio público de transporte mediante tren ligero, teleférico y trolebús impulsados por energía eléctrica o híbrida.

Además de planear, construir, operar y administrar sistemas de transporte de baja y mediana capacidad, así como elaborar estudios para concesiones, permisos y proyectos de transporte eléctrico de alta capacidad.

Supervisará la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura bajo su competencia y presentará a la Secretaría de Movilidad proyectos para otorgar, ampliar o modificar concesiones.

El decreto también define la estructura del organismo, integrado por un Consejo Directivo y una Dirección General.

La creación del SITREM se apoya en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, aprobados entre 2023 y 2024.

El gobierno estatal afirmó que el nuevo sistema forma parte de una estrategia para impulsar una movilidad moderna, segura y sustentable en el Estado de México.

date 2025-12-09

