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Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió un incendio en el comercio “Telebodega”, ubicado a la altura del kilómetro uno del arroyo exterior del .

Al lugar acudieron unidades de emergencia de la para realizar labores de control y sofocación, las cuales duraron varias horas.

Debido a la cercanía del predio siniestrado con la vialidad se cerró un carril del arroyo exterior del Periférico para permitir las maniobras de las unidades y del personal que trabaja en el sitio.

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Por esta razón, el tránsito en la zona avanzó de manera lenta por un par de horas. La corporación estatal implementó un operativo para que los conductores bajaran la velocidad y se permitiera paso a las unidades de emergencia.

Este domingo, la SSP informó que, tras varias horas de trabajo operativo, fue controlado el incendio registrado en el citado comercio.

La corporación estatal indicó que, como medida preventiva y para proteger la integridad de las personas, se evacuó a habitantes de predios aledaños, ubicados en la parte posterior del comercio.

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Precisó que, aunque el incendio ya fue controlado, personal de la SSP continúa con labores de enfriamiento y revisión de residuos para evitar que algún punto caliente pueda reactivar el fuego.

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